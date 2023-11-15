На спецтехнику по устранению коммунальных аварий в Астрахани выделят 150 млн рублей

По данным центра управления регионом, к проблемным участкам в городе относятся семь улиц

АСТРАХАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. В Астраханской области направят 150 млн рублей на модернизацию спецтехники для устранения коммунальных аварий на улицах Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона по итогам совещания по вопросам модернизации городской канализации.

"Нужно организовать работу таким образом, чтобы коммунальные службы оперативно реагировали на поступающие обращения от граждан. Из областного бюджета городу выделим 150 млн рублей на приобретение спецтехники, в том числи и для устранения засоров. В рамках комплексных мероприятий задействуем также жилинспекцию и управляющие компании", - приводятся пресс-службой слова губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

На сегодняшний день на контроле региональной прокуратуры находятся обращения от жителей на прорывы по 43 адресам. По данным центра управления регионом, к проблемным участкам в Астрахани относятся улицы Куликова, Бэра, Бакинская, Софьи Перовская, Кубанская, Энергетическая, Безжонова.

Как пояснил глава Астрахани Олег Полумордвинов, канализационные разливы произошли из-за "провалов" сливных труб на некоторых участках. Кроме того, по его словам, на выпусках из домов отсутствуют обратные клапаны, из-за чего происходит затопление подвалов и улиц.

"Игорь Бабушкин поручил заместителю председателя правительства Астраханской области Михаилу Богомолову совместно с администрацией города провести работу с УК для обеспечения нормативного состояния внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения. Также губернатор отметил, что необходимо проанализировать состояние городских сетей и разработать проектную документацию для устранения аварийных ситуаций", - добавляется в сообщении.

О ситуации

По данным властей Астрахани, полная реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения МУП Астрахани "Астрводоканал" оценивается в сумму около 30 млрд рублей. Ранее пресс-служба губернатора региона сообщала, что реконструкция очистных сооружений канализации города предусмотрена программой социально-экономического развития Астраханской области на период 2022-2026 годов.