США рассчитывают согласовать в Сан-Франциско принципы, касающиеся торговли в АТР

Как заявила представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай, "торговля может и должна быть силой, работающей на благо, она должна вовлекать участников, чтобы лучше разделить растущие экономические выгоды, способствовать большей справедливости и предоставлять больше возможностей"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 15 ноября. /ТАСС/. США рассчитывают, что на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско будут согласованы принципы, касающиеся торговли и инвестиций в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом заявила представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай на открытии заседания глав и представителей внешнеполитических и торговых ведомств входящих в АТЭС стран и территорий.

"Торговля может и должна быть силой, работающей на благо, она должна вовлекать участников, чтобы лучше разделить растущие экономические выгоды, способствовать большей справедливости и предоставлять больше возможностей", - сказала она. Тай добавила, что на совещаниях ведется работа над "набором принципов и концепций, которые позволят АТЭС лидировать в этой области".

"Итогом этой работы станут Сан-Францисские принципы интеграции инклюзивности и устойчивости в торговую и инвестиционную политику. У нас все еще нет полной уверенности в том, что АТЭС сможет справиться с этой задачей. Но <...> я надеюсь, что нашим экономикам в ближайшее время удастся согласовать Сан-Францисские принципы", - подчеркнула Тай.

От России во встрече участвует заместитель главы МИД Александр Панкин.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.