15 ноября, 19:52
Саммит АТЭС

США рассчитывают согласовать в Сан-Франциско принципы, касающиеся торговли в АТР

Как заявила представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай, "торговля может и должна быть силой, работающей на благо, она должна вовлекать участников, чтобы лучше разделить растущие экономические выгоды, способствовать большей справедливости и предоставлять больше возможностей"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 15 ноября. /ТАСС/. США рассчитывают, что на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско будут согласованы принципы, касающиеся торговли и инвестиций в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом заявила представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай на открытии заседания глав и представителей внешнеполитических и торговых ведомств входящих в АТЭС стран и территорий.

"Торговля может и должна быть силой, работающей на благо, она должна вовлекать участников, чтобы лучше разделить растущие экономические выгоды, способствовать большей справедливости и предоставлять больше возможностей", - сказала она. Тай добавила, что на совещаниях ведется работа над "набором принципов и концепций, которые позволят АТЭС лидировать в этой области".

"Итогом этой работы станут Сан-Францисские принципы интеграции инклюзивности и устойчивости в торговую и инвестиционную политику. У нас все еще нет полной уверенности в том, что АТЭС сможет справиться с этой задачей. Но <...> я надеюсь, что нашим экономикам в ближайшее время удастся согласовать Сан-Францисские принципы", - подчеркнула Тай.

От России во встрече участвует заместитель главы МИД Александр Панкин.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

Теги:
СШАСаммит АТЭС
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация