Госдума рассмотрит основные направления единой ДКП до 2026 года

На пленарном заседании с докладом выступит глава ЦБ Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит Основные направления единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2024-2026 годы. С докладом выступит глава Банка России Эльвира Набиуллина. В совместном заключении трех профильных комитетов Госдумы - комитета по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике содержится рекомендация Госдуме принять к сведению документ, разработанный ЦБ.

Как отмечается в заключении комитетов, цели, принципы и инструменты ДКП, изложенные в представленном документе, сохраняют свою преемственность. "Комитеты согласны, что текущие параметры ДКП в целом соответствуют складывающимся в экономике условиям, а "экспансионная" бюджетная политика требует ужесточения ДКП, мониторинга инфляции и своевременной корректировки отдельных параметров ДКП. Вместе с тем комитеты обращают внимание на то, что таргетирование инфляции не должно идти вразрез с целями и задачами правительства и президента РФ по обеспечению долгосрочного и устойчивого роста экономики в непростых условиях", - говорится в документе. По оценке комитетов, ДКП должна стать "одной из основополагающих практик, создающих условия для этого роста, а не являться препятствием для него".

В связи с этим комитеты предлагают ЦБ представить по итогам 2023 года и включить в проект ДКП в 2024 году детальный анализ влияния ДКП "как на инфляцию, так и на траекторию роста российской экономики".

Комитеты считают базовый сценарий развития экономики РФ, представленный ЦБ, "объективным, взвешенным и реалистичным", однако выражают опасения, что длительное пребывание ключевой ставки на высоком уровне "снизит темпы роста экономики и может вызвать ухудшение финансовой устойчивости бизнеса". Комитеты предлагают ЦБ в будущем представить анализ влияния жесткой ДКП на финансовую устойчивость ключевых секторов экономики.

Кроме того, комитеты не в полной мере согласны с оценкой сохранения санкционного давления на текущем уровне на ближайшие три года. "Изучение мирового опыта введения односторонних ограничений свидетельствует о том, что государства инициаторы стремятся постоянно наращивать степень внешнего давления, в том числе по имиджевым и внутриполитическим причинам. В связи с этим базовым сценарием является некоторое усиления санкционного профиля, а сценарий с неизменным набором санкционных рисков в сочетании с прочими предпосылками можно считать благоприятным", - указывается в документе.