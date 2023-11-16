16 ноября, 01:33,
обновлено 16 ноября, 02:07
Саммит АТЭС

Оверчук заявил, что торговля России с Китаем развивается хорошо

Также вице-премьер отметил прогресс в торговых отношениях со странами Южной Америки

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Торговля России с Китаем и государствами Южной Америки развивается хорошо. С таким заявлением выступил в среду вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Сан-Франциско.

"У нас очень хорошо развиваются отношения с азиатскими странами. Очень хорошо растет торговля с Китайской Народной Республикой. <...> И со странами Южной Америки тоже очень хорошие показатели роста. Мы видим, что с нами хотят торговать, хотят развивать отношения. Это очень заметно", - сказал он.

Саммит АТЭС в Сан-Франциско начался 15 ноября, завершится 17-го. 

Теги:
РоссияКитайСаммит АТЭСОверчук, Алексей Логвинович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация