Оверчук заявил, что торговля России с Китаем развивается хорошо

Также вице-премьер отметил прогресс в торговых отношениях со странами Южной Америки

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Торговля России с Китаем и государствами Южной Америки развивается хорошо. С таким заявлением выступил в среду вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Сан-Франциско.

"У нас очень хорошо развиваются отношения с азиатскими странами. Очень хорошо растет торговля с Китайской Народной Республикой. <...> И со странами Южной Америки тоже очень хорошие показатели роста. Мы видим, что с нами хотят торговать, хотят развивать отношения. Это очень заметно", - сказал он.

Саммит АТЭС в Сан-Франциско начался 15 ноября, завершится 17-го.