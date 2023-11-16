16 ноября, 01:51

В Индии заявили, что способствовали стабилизации рынков, продолжая закупки нефти в РФ

Это помогло справиться с глобальной инфляцией, заявил глава внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноября. /ТАСС/. Индия способствовала стабилизации мировых рынков нефти и газа благодаря продолжению закупок энергоносителей у России в условиях ситуации на Украине. Об этом заявил в Лондоне министр иностранных дел републики Субраманьям Джайшанкар.

"Итак, мы фактически смягчили [ситуацию] на рынках нефти и газа благодаря нашей политике закупок. В результате мы фактически справились с глобальной инфляцией. Я жду от вас благодарности", - сказал Джайшанкар в ходе беседы в клубе Королевской заморской лиги (Royal Over-Seas League Club) на тему "Как миллиард людей видят мир", которую модерировал известный английский журналист Лайонел Барбер.

Министр, выступление которого транслировалось на его странице в соцсети X (бывшей Twitter) отметил, что подход Индии к закупкам нефти остановил, по его мнению, резкий рост мировых цен на нефть, предотвратив потенциальную конкуренцию с Европой на рынке нефти и газа.

"Я думаю, что мировые цены на нефть выросли бы, потому что мы вышли бы на тот же рынок, к тем же поставщикам, что и Европа", - подчеркнул глава индийского внешнеполитического ведомства. 

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