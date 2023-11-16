Президент Казахстана подписал закон о выплатах детям из Национального фонда

Предполагается, что за счет этих средств дети по достижении 18 лет смогут улучшить жилищные условия или получить образование

АСТАНА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий выплаты детям из Национального фонда. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает отчисление 50% ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. За счет этих накоплений дети смогут при достижении совершеннолетия улучшить жилищные условия или получить образование.

До достижения ребенком 18 лет начисленные средства будут находиться в Нацфонде и продолжать инвестироваться Национальным банком в финансовые инструменты. На счет каждого ребенка будет зачисляться одна и та же сумма за соответствующий год его участия в программе начиная с даты рождения ребенка или с даты получения ребенком гражданства Казахстана до достижения им 18 лет. Изъятие средств из Нацфонда будет производиться при достижении ребенком совершеннолетия. Выплачиваемые средства освободят от налогообложения.