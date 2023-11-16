16 ноября, 05:52

Правительство Австралии с 2024 года начнет применять ИИ

Как ожидается, пробный период использования Microsoft 365 Copilot начнется в январе и завершится в июне

СИДНЕЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Австралийское правительство с 2024 года начнет использовать в работе системы искусственного интеллекта Microsoft 365 Copilot. Об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

По его словам, власти намерены "начать безопасное и ответственное использование искусственного интеллекта (ИИ) в программах и приложениях, используемых государственными служащими". "Мы начнем использовать пробную версию Microsoft 365 Copilot в течение первых шести месяцев 2024 года, что сделает нас одним из первых правительств в мире, внедривших генеративный искусственный интеллект в государственные сервисы. Сотрудники государственной службы будут применять ИИ для внедрения инноваций, повышения производительности труда и предоставления более качественных государственных услуг, Microsoft обучит их пользоваться этой технологией", - указал Альбанезе.

Как ожидается, пробный период использования ИИ начнется в январе 2024 года и завершится в июне. "После мы оценим опыт использования генеративного искусственного интеллекта, подготовим отчет и оценим перспективы использования этой технологии в дальнейшем", - сказал премьер.

Генеративный искусственный интеллект Copilot был разработан компанией для помощи пользователям ее офисных приложений, в том числе популярных Word, Excel и Teams. Пользователи Copilot могут использовать сервис для подготовки презентаций, получения подсказок при написании документов, автоматического составления отчетов по итогам онлайн-совещаний и сортировки входящих электронных сообщений. 

Теги:
АвстралияАльбанезе, Энтони
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