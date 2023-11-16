16 ноября, 06:42
Саммит АТЭС

Во Вьетнаме заявили, что прилагают усилия для улучшения инвестиционного климата

Президент Во Ван Тхыонг сообщил, что США остаются важным торговым партнером страны

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Вьетнам прилагает все усилия для улучшения инвестиционного климата в стране. Об этом заявил президент республики Во Ван Тхыонг, выступая на встрече с представителями делового альянса США-АТЭС, прошедшей в Сан-Франциско, куда он прибыл для участия в Неделе лидеров экономик Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

"Вьетнам прилагает все усилия для улучшения инвестиционного климата, создавая более благоприятные условия для того, чтобы иностранные инвесторы, в том числе из США, могли эффективно работать в стране, принося пользу себе и вьетнамскому народу", - сказал президент СРВ (Социалистическая Республика Вьетнам). Вьетнам, по его словам, всегда прислушивается к мнению американских компаний об их деятельности в СРВ. На протяжении многих лет Соединенные Штаты остаются важным торговым партнером Вьетнама. Многие крупные американские компании вкладывают средства во вьетнамскую экономику, что приносит практическую пользу обеим сторонам.

"Решение о выводе вьетнамско-американских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, принятое в ходе сентябрьского госвизита в Ханой президента Соединенных Штатов Джо Байдена, дает хороший шанс американским компаниям укрепить сотрудничество с вьетнамскими партнерами, особенно в областях, где США обладают большим потенциалом таких, как инновации, развитие инфраструктуры, здравоохранение, научные исследования и разработки", - подчеркнул глава вьетнамского государства.

Во Ван Тхыонг также выразил надежду, что американский бизнес внесет свой вклад в убеждение администрации США в необходимости скорейшего признания рыночного статуса экономики Вьетнама, что создаст благоприятные условия для продвижения программ и проектов сотрудничества между двумя странами.

В дискуссии приняли участие представители десятков крупных американских предприятий и корпораций, в том числе Apple, Boeing, FedEx, Google, Visa, Walmart и Western Digital. 

Теги:
СШАСаммит АТЭСВьетнамВо Ван Тхыонг
© Информационное агентство ТАСС
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