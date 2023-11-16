16 ноября, 08:32

Минтранс Литвы назвал обращение Белоруссии в арбитраж обычной практикой

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис воздержался от более детальных комментариев

ВИЛЬНЮС, 16 ноября. /ТАСС/. Обращение белорусского предприятия по производству калийных удобрений "Беларуськалий" в международный инвестиционный арбитраж является обычной практикой разрешения споров. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

"Обращение страны, у которой есть претензии к другой стране по поводу соблюдения межправительственных договоренностей, в международный инвестиционный арбитраж является обычной практикой", - сказал он.

Ссылаясь на установки арбитража по части конфиденциальности, от более детальных комментариев министр воздержался. "Лучше воздержаться от комментариев и принять происходящее как нормальную процедуру", - отметил Скуодис.

Возглавляемое им ведомство 14 ноября сообщило, что "Беларуськалий" обратился в арбитраж с требованием к Литве выплатить компенсацию в размере 1 млрд евро за разрыв договора о транзите удобрений производства "Беларуськалий" в Клайпедский морской порт. Правительство Литвы 1 февраля 2022 года аннулировало договор о транзите белорусских удобрений как не отвечающий интересам национальной безопасности. Это произошло после введения США санкций против десятков белорусских компаний, включая "Беларуськалий". 

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