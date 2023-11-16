16 ноября, 08:35
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Швыдкой предложил создать международную комиссию по проблемам искусственного интеллекта

По его словам, можно "пропустить момент", когда ИИ "станет субъектом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Странам БРИКС, ШОС и СНГ необходимо создать комиссию, регулирующую развитие искусственного интеллекта. С таким предложением выступил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Одна из самых серьезных проблем - мы можем пропустить момент, когда объект - искусственный интеллект, с которым мы работаем, станет субъектом. Этот момент, который мы можем не уловить. Хорошо бы создать в рамках этого форума комиссию БРИКС, СНГ, ШОС, связанную с проблемами регулирования искусственно интеллекта", - сказал он на дискуссии "Искусственный интеллект - угроза или благо для культуры".

В настоящее время, считает Швыдкой, искусственный интеллект не представляет угрозы для общества, так как очень слабо развит, но в будущем такие угрозы существуют.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский уверен, что музейная сфера должна активно использовать искусственный интеллект, чтобы облегчить рутинную работу с документами, которая "душит".

"Искусственного интеллекта боятся только ленивые, потому что ленивый отдает слуге свои функции, и слуга начинает командовать. <...> Одна надежда связана с искусственным интеллектом - это надежда на копирайт. Копирайты душат музеи, вообще культуру душат", - сказал он.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
Пиотровский, Михаил БорисовичШвыдкой, Михаил ЕфимовичИскусственный интеллектIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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