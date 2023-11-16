Собянин: в Москве производитель начал поставлять банкоматы собственной разработки

По словам мэра столицы, первые устройства уже получили три банка-партнера

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Производитель из московского индустриального парка "Руднево" начал поставлять банкоматы собственного производства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Московский производитель начал поставлять банкоматы собственной разработки. Первые устройства уже получили три банка-партнера. Еще несколько организаций проводят тестирование", - написал Собянин.

По его словам, серийный выпуск российских банкоматов начался в индустриальном парке "Руднево" в мае этого года. Аппараты на 80% состоят из отечественных компонентов, оснащены собственным программным обеспечением. В 2026 году компания планирует полностью перейти на российские комплектующие.

Устройства оборудованы сенсорным экраном, мультимедийной системой, защитой от мошенников и вандалов. Биометрическая камера позволяет проводить ряд операций без карт. Сейчас мощность завода составляет до 15 тыс. банкоматов в год. В перспективе - в два раза больше, добавил мэр.