Российские власти могут разрешить передавать "проблемные" КРТ другому девелоперу

Директор дивизиона "Кредитные продукты и проекты" ПАО Сбербанк Сергей Бессонов отметил, что невозможность закладывать права аренды земли по проекту комплексного развития территории тормозит более активное финансирование банками

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Права на реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ), если договор по нему не выполняется, могут разрешить передавать другому девелоперу. Соответствующее изменение в градостроительный кодекс обсуждает Минстрой совместно с правительством и банковским сообществом России, заявил вице-президент - директор дивизиона "Кредитные продукты и проекты" ПАО Сбербанк Сергей Бессонов.

"Сейчас в градкодексе разобщена фактически передача прав по КРТ - мы не можем заложить право аренды по КРТ. Если банк не может заложить право аренды по КРТ (а это основной актив, который создается в рамках КРТ), то ему достаточно сложно предоставить финансирование. Сейчас ведется активная работа между Минстроем, правительством и банковским сообществом по внесению в градостроительный кодекс для того чтобы можно было, если договор КРТ не исполняется, передать выполнение КРТ другому участнику", - сказал он на конференции "Комплексное развитие территорий: реальность и новые возможности" в Москве.

В Минстрое РФ ТАСС подтвердили, что работа над изменениями в градостроительный кодекс, которые позволят банкам закладывать право аренды земли по проектам КРТ и передавать выполнение КРТ другому участнику рынка, идет, но окончательных решений пока нет.

Бессонов отметил, что невозможность закладывать права аренды земли по КРТ тормозит более активное финансирование таких проектов банками.