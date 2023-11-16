16 ноября, 10:42

Калининградский янтарный комбинат установил рекорд годовой добычи янтаря в 630 тонн

Этот показатель является абсолютным рекордом комбината с 1996 года

КАЛИНИНГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат, входящий в состав госкорпорации "Ростех", завершил сезон добычи янтаря-сырца, добыв 630 тонн минерала, что является рекордным объемом с 1996 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В 2023 году добыча стартовала 1 марта и велась на Приморском карьере, разработка которого продолжается с 1976 года. Также остаточные запасы янтаря извлечены на пляжевом участке Пальмникенского карьера. <...> Общий объем доведенного янтаря, добытого на двух карьерах, в этом сезоне составил 630 тонн. Этот показатель на 26% выше прошлогоднего результата и является абсолютным рекордом комбината с 1996 года", - говорится в сообщении.

Окончание сезона добычи горняки отметили торжественной установкой новогодней елки. В этом году огни на ней зажглись 14 ноября. Новый сезон начнется весной 2024 года. Однако работы по зачистке янтароносного пласта, который залегает на глубине 50 м, стартуют в межсезонный период.

Генеральный директор комбината Михаил Зацепин отметил, что сезон 2023 года оказался богатым на рекорды. "При среднемесячном объеме извлечения в 65-75 тонн в августе мы добыли 92 тонны, а уже в сентябре побили свой же рекорд предыдущего месяца, добыв 100 тонн", - приводятся в сообщении его слова. Зацепин подчеркнул, что в соответствии с планом развития горных работ на 2024 год в Приморском карьере предусмотрена добыча 600 тонн доведенного янтаря.

Увеличение объемов добычи янтаря соответствует государственной Стратегии развития янтарной отрасли до 2025 года, которую Калининградский комбинат реализует при поддержке госкорпорации "Ростех". С 2015 года в развитие предприятия было инвестировано 1,7 млрд рублей. Средства направили на модернизацию горнодобывающего комплекса на территории Приморского карьера, приобретение и обновление парка спецтехники, оборудование рабочих мест и создание современного ювелирного производства, отмечается в сообщении пресс-службы.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла - от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков. 

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