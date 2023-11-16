16 ноября, 11:08

В ЛНР выделили 2,1 млрд рублей на выплату долгов по зарплате шахтерам "Востокугля"

В бюджет также включили средства на возмещение недополученных доходов коммунальным предприятиям

ЛУГАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) выделили 2,1 млрд рублей на выплату задолженности по зарплате перед шахтерами луганского "Востокугля". Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства со ссылкой на слова министра финансов ЛНР Евгения Мануйлова.

"В бюджет включены средства на возмещение недополученных доходов коммунальным предприятиям в размере в размере 1,1 млрд рублей, а также более 2,1 млрд рублей на выплату заработной платы работникам угледобывающих предприятий "Востокугля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в бюджет республики на 2023 год внесены изменения, согласно которым увеличены собственные налоговые и неналоговые поступления на сумму более 2,7 млрд рублей. Также в бюджет включена дотация из федерального центра для выплаты пенсий в IV квартале 2023 года на сумму почти 8,4 млрд рублей.

В декабре 2022 года глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что до начала специальной военной операции основное и единственное угольное предприятие ЛНР - республиканская топливная компания "Востокуголь" - работало и развивалось, однако в 2022 года 58% шахтеров предприятия были мобилизованы для участия в спецоперации. Из-за этого доходы компании резко упали, угледобывающая промышленность в республике стала нерентабельной, а денег перестало хватать даже на выплату заработных плат. Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь субсидиями, чтобы власти ЛНР могли выплачивать зарплаты шахтерам. 

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© Информационное агентство ТАСС
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