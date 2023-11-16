16 ноября, 10:57

Воробьев поддержал идею подмосковных ЗАТО о присвоении им статуса малых городов

На территории области расположены пять ЗАТО - Звездный городок, Восход, Власиха, Краснознаменск и Молодежный

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал идею о присвоении закрытым административно-территориальным образованиям (ЗАТО) Подмосковья статуса малых городов. Это позволит территориям участвовать в некоторых программах поддержки городов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Андрей Воробьев обсудил с активистами и главами закрытых административно-территориальных образований развитие этих муниципалитетов. <…> Одно из предложений, поступивших на встрече от Звездного городка, - присвоить ЗАТО статус малых городов. В настоящее время его имеет только Краснознаменск, остальные - это поселки городского типа. Согласно федеральному законодательству, ПГТ не всегда могут участвовать в тех же программах поддержки, что и города. Это ограничение в первую очередь касается президентского конкурса благоустройства. Губернатор поддержал инициативу и отметил, что предложит рассмотреть этот вопрос на федеральном уровне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории Московской области расположены пять ЗАТО - Звездный городок, Восход, Власиха, Краснознаменск и Молодежный.

"Мы часто бываем в крупных муниципалитетах, но и маленьким стараемся обеспечивать перемены. Очень надеюсь, что они заметны. Однако всегда появляются активные жители, которые ставят перед нами новые задачи. И это правильно. В ЗАТО есть свои особенности, здесь нужно находить партнерство с министерством обороны. Благодаря такому сотрудничеству нам удалось продвинуться по капремонту, благоустройству, социальной инфраструктуре. Большой запрос на обновление жилья, ведь все военные городки, все ЗАТО строились еще в 1960-х годах. Я хотел бы поблагодарить и присутствующих здесь глав, и неравнодушных жителей, кто активен, критически мыслит и помогает нам проводить преобразования", - привели в сообщении слова Воробьева со встречи.

В пресс-службе рассказали о благоустройстве, проводимом в подмосковных ЗАТО. Так, за последние годы в Звездном городке привели в порядок Аллею космонавтов, набережную Первого озера, озеро микрорайона Леониха, территорию спортивной школы "Галактика". В Молодежном полностью обновлено общественное пространство при въезде в город, появилось новое здание КПП, парковка, расширили тротуар, обновили территорию мемориальной зоны у памятника Воинам-связистам. 

Теги:
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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