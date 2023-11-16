16 ноября, 11:11

Клепач прогнозирует рост ВВП в России по итогам 2023 года до 3,3%

Реальные доходы населения могут вырасти на 5%, считает главный экономист ВЭБ.РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Рост ВВП в России по итогам 2023 года может составить 3,2-3,3%, реальные доходы населения могут вырасти на 5%. Такое мнение выразил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в ходе выступления на VII общероссийском форуме "Города России: новые рубежи" в Екатеринбурге.

"По нашей оценке, за год вообще рост будет где-то 3,2-3,3% ВВП. При этом <...> все-таки ВВП - он много что в себя включает, а семья зависит от доходов, и реальные доходы вырастут процентов на 5, по нашей оценке, несмотря на ускорение инфляции", - сказал Клепач.

В среду Минэкономразвития РФ улучшило оценку роста российской экономики в январе - сентябре 2023 года с 2,8% до 2,9%. В ведомстве заявили, что поддержку экономике оказывает рост потребительской активности, которая обеспечивается гибкостью отечественного рынка труда и ростом реальных денежных доходов населения.

Форум "Города России" проводится с 2016 года и является единственным в стране регулярным мероприятием, посвященным вопросам развития городов. В этом году участие в нем принимают руководители 15 регионов и 39 муниципалитетов страны. 

Теги:
РоссияКлепач, Андрей Николаевич
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