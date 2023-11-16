16 ноября, 11:43

ГД приняла к сведению Основные направления единой денежно-кредитной политики до 2026 года

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

Комитеты считают базовый сценарий развития экономики РФ, представленный ЦБ, "объективным, взвешенным и реалистичным"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума проголосовала за принятие к сведению Основных направлений единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2024-2026 годы, разработанных Банком России.

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Как отмечается в совместном заключении трех профильных комитетов - по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике - цели, принципы и инструменты ДКП, изложенные в представленном документе, сохраняют свою преемственность.

"Комитеты согласны, что текущие параметры ДКП в целом соответствуют складывающимся в экономике условиям, а "экспансионная" бюджетная политика требует ужесточения ДКП, мониторинга инфляции и своевременной корректировки отдельных параметров ДКП. Вместе с тем комитеты обращают внимание на то, что таргетирование инфляции не должно идти вразрез с целями и задачами правительства и президента РФ по обеспечению долгосрочного и устойчивого роста экономики в непростых условиях", - говорится в документе.

Комитеты считают базовый сценарий развития экономики РФ, представленный ЦБ, "объективным, взвешенным и реалистичным", однако выражают опасения, что длительное пребывание ключевой ставки на высоком уровне "снизит темпы роста экономики и может вызвать ухудшение финансовой устойчивости бизнеса". Комитеты предлагают ЦБ в будущем представить анализ влияния жесткой ДКП на финансовую устойчивость ключевых секторов экономики.

О новых полномочиях для ЦБ

В нынешних условиях представленные главой ЦБ основные направления ДКП своевременны, указал член комитета по энергетике Джамаладин Гасанов. "При этом в список факторов, влияющих на реализацию ДКП, необходимо включить риски исполнения бюджета, которые могут серьезно повлиять на инфляцию. Ведь, по сути, денежно-кредитная политика - это комплекс государственных мер по управлению финансовыми потоками в стране, и нам надо понимать все, чем оперирует ЦБ для обеспечения стабильности цен и относительно низкой инфляции", - отметил он.

Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев ("Единая Россия"), депутаты рассматривали Основные направления ДКП последние полтора месяца в формате рабочей группы, куда вошли представители трех профильных комитетов всех парламентских фракций. Депутат также сообщил, что "Единая Россия" предлагает наделить ЦБ полномочиями устанавливать макропруденциальных лимиты не только в отношении потребительских, но также в отношении ипотечных кредитов, "потому что этот сегмент рынка сосредоточил в себе более половины всех долгов граждан перед банками".

"Кроме этого, настало время урегулировать правовые механизмы реализации относительно нового сервиса рассрочки, который появился на рынке недавно, но быстро растет и во многих случаях замещает собой потребительское кредитование. При этом клиенты не защищены ФЗ 353 "О потребительском кредите и займе". Мы считаем, что здесь должен действовать единый свод правил для того, чтобы в одинаковой степени защитить права всех потребителей финансовых услуг", - отметил он.

Кроме того, "Единая Россия" направила в Банк России предложение ввести специальный кредитный продукт для заемщиков с показателем долговой нагрузки выше среднего, чтобы не допустить их массового перехода от банков в микрофинансовые организации, где они вынуждены брать займы по ставкам, которые в десятки раз превышают средневзвешенное значение ставки по потребительским банковским кредитам, сказал Бахарев. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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