С начала года 61% автомобильных грузоперевозок с Украины прошли через границу с Польшей

В Государственной таможенной службе Украины отметили, что за десять месяцев 2023 года в страну фурами ввезли 13,8 млн тонн грузов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 60% грузов, вывезенных фурами с территории Украины за десять месяцев 2023 года, прошли через границу с Польшей. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

"Что касается объемов международных грузовых автоперевозок за январь - октябрь 2023 года, сообщаем, что с таможенной территории Украины было вывезено 11,5 млн тонн грузов, 61% из них - через пункты пропуска на границе с Республикой Польша", - приводит данные ведомства агентство Укринформ.

По информации украинской таможни, за это же время в страну фурами ввезли 13,8 млн тонн грузов, из них 42% - через границу с Польшей.

В ведомстве добавили, что проводили консультации со своими польскими коллегами по ситуации вокруг акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших три основных КПП на границе двух стран. Однако польские таможенники утверждают, что решение проблемных вопросов, заявленных организаторами акции, находится вне их компетенции.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года.

На границе образовались многокилометровые очереди из фур. Утром 16 ноября на всех трех КПП суммарно проезда в сторону Украины ожидали 2,4 тыс. автомобилей. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. А представители украинских компаний прогнозируют срыв многих контрактов. Переговоры украинской и польской сторон о разблокировании границы пока не привели ни к каким результатам.