ГТЛК будет поставлять в Ростовскую область речные суда по льготной программе

По словам губернатора региона Василия Голубева, "это будет способствовать удовлетворению потребности донского региона в новых пассажирских судах на горизонте до 2035 года"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) будет поставлять в Ростовскую область пассажирские суда на подводных крыльях по льготным лизинговым программам. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Василий Голубев и гендиректор компании Евгений Дитрих на форуме "Транспорт России" в Москве, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

"Соглашение предусматривает объединение усилий сторон по созданию водного пассажирского флота, в том числе за счет поставок для Ростовской области судов на подводных крыльях в рамках льготных лизинговых программ. Это будет способствовать удовлетворению потребности донского региона в новых пассажирских судах на горизонте до 2035 года, а значит - развитию перевозок по внутренним водным путям", - говорится в сообщении.

Ранее в Ростове-на-Дону было протестировано пассажирское судно на подводных крыльях "Валдай", изготовленное Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева, которое совершило первый за 30 лет рейс по реке Дон.

"Для нас это стратегически важное соглашение. В Ростовской области вплотную подошли к возобновлению водных пассажирских перевозок. Мы говорим сегодня о шести судах, включая 2026 год. Наша задача - подготовить причальную инфраструктуру на всех возможных маршрутах. Президент РФ поддержал реализацию этой программы. В дальнейших наших планах закупка более вместительных судов", - привели в сообщении слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.

В феврале губернатор сообщил о создании региональной судоходной компании "Дон", которая займется развитием речного и морского сообщения в регионе. Из областного бюджета компании была выделена субсидия в размере 334 млн рублей на покупку двух пассажирских судов "Валдай 45Р" вместимостью не менее 40 мест каждое. В качестве судоходных маршрутов власти региона рассматривали направления Ростов - Азов - Волгодонск, Ростов - Ейск - Анапа, Ростов - Керчь - Ялта. Регулярные пассажирские перевозки по Дону планируется запустить в Ростовской области в начале 2024 года.