16 ноября, 12:53

Госдума обязала в I чтении экспортеров сообщать ЦБ о валютных активах зарубежных "дочек"

Также законопроектом исключается обязанность Банка России размещать на своем официальном сайте в интернете перечень экспортеров, которые предоставляют ему такие данные

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий резидентов - экспортеров представлять ЦБ РФ информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами, включающую аналогичные сведения и по их дочерним компаниям за рубежом. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Законопроектом вводится обязанность резидентов представлять информацию о валютных активах и обязательствах, включая такую информацию с учетом имеющихся у этих юридических лиц - резидентов находящихся за пределами территории РФ дочерних хозяйственных обществ (при наличии). Для получения более детализированной и полной информации документом предусмотрена унификация требований к составлению и представлению резидентами - экспортерами информации о валютных активах и обязательствах.

Состав, форму, сроки, порядок составления и представления резидентами этой информации предлагается установить нормативным актом ЦБ по согласованию с Минфином РФ и Минэкономразвития РФ.

Также законопроектом исключается обязанность Банка России размещать на своем официальном сайте в интернете перечень экспортеров, которые предоставляют ему такие данные. При этом регулятор наделяется полномочием по установлению порядка доведения до сведения резидентов информации о включении в перечень.

Предлагаемые проектом изменения направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка, на фоне геополитических рисков, указывают в правительстве. Документ разработан для "установления возможности более полного охвата оценки валютных рисков в условиях действия ограничительных мер со стороны недружественных государств в отношении Российской Федерации", говорится в пояснительной записке.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2024 года. 

Теги:
Россия
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