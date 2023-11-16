16 ноября, 13:14

Ключевые предприятия перейдут на отечественный софт и IT-оборудование к 2030 году

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Переход госорганов и ключевых предприятий РФ на отечественные софт и оборудование будет проходить с 1 сентября 2024 года до 1 января 2030 года.

Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Речь идет о субъектах критической информационной инфраструктуры, к которым относятся государственные органы и предприятия или индивидуальные предприниматели, использующие информационные системы в критически важных отраслях, таких как здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика и другие. Действующее сейчас оборудование иностранного производства будет постепенно заменяться на технику и программное обеспечение, которые зарегистрированы в реестрах российских радиоэлектронной продукции и программного обеспечения.

Отраслевые планы перехода субъектов критической инфраструктуры на доверенные программно-аппаратные комплексы должны быть утверждены до 1 сентября 2024 года. Эта работа поручена Минпромторгу, Минздраву, Минобрнауки, Минтрансу, Минцифры, Минэнерго, Минфину, Росреестру, Банку России, Росатому и Роскосмосу.

Планы перехода на доверенное оборудование и ПО организаций, которым непосредственно принадлежат значимые объекты критической информационной инфраструктуры, будут утверждены до 1 января 2025 года.

Постановление принято для реализации указа президента РФ, который был подписан в марте 2022 года. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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