Таможня РФ сообщила о штатной работе пропускных пунктов на границе с Финляндией

В Северо-Западном таможенном управлении отметили, что очередей на погранпереходах нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Пропускные пункты Выборгской таможни на границе с Финляндией продолжают работать в штатном режиме, очередей на погранпереходах нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. Таможенные органы ждут разъяснений от сопредельной стороны в части порядка закрытия пропускных пунктов и ограничений на движение грузовых автомобилей.

"Многосторонние автомобильные пункты пропуска "Торфяновка", "Брусничное" и "Светогорск" описали ситуацию. В данный момент очередей на погранпереходах нет, посты продолжают работать в штатном режиме. Ожидаем разъяснений в части движения грузового транспорта", - рассказали в пресс-службе.

По данным таможни, за прошлую неделю через три наиболее востребованных пропускных пункта в зоне Выборгской таможни границу в обе стороны пересекли более 8,2 тыс. легковых автомобилей и более 1 тыс. грузовых.

Как сообщил ТАСС президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин, сейчас логистика грузовых перевозок происходит через перегрузку на границе. По его словам, если возможность заехать со стороны Финляндии осталась, то проблема закрытия границ не будет так ощутима для грузоперевозок.

"Если въезд будет закрыт по обе стороны, и мы не сможем с их стороны принимать грузовой транспорт, то это будет как железный занавес. Ранее их грузовики заезжали на нашу территорию, на погранзону, где как раз происходила перегрузка продукции, которая не попадала под санкции, и далее грузилась на российские машины или на склад временного хранения. Также осуществлялась перевозка перецепами. Финляндия рубит сук, на котором сидит", - сказал он.

Ранее на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Как пояснила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа (Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля в Карелии), решение действует до 18 февраля 2024 года. Маркку Хассинен из Пограничной службы отметил, что северные пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми.