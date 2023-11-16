Трассу М-12 обеспечат связью 4G в 2024 году

Как сообщили в "Автодоре", на большинстве участков автодороги такой уровень связи может появиться уже в 2023 году

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Трасса М-12 "Восток" будет обеспечена связью 4G на всем ее протяжении в 2024 году, а на большинстве участков автодороги такой уровень связи может появиться уже в этом году. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Константин Макиев в кулуарах форума "Транспорт России".

"Дорога практически одновременно с запуском будет обеспечена связью. Возможно, на каких-то участках сотовые операторы будут донастраивать оборудование, потому что оно требует определенное время на пусконаладку и так далее. Но в следующем году мы с вами будем иметь хорошую 4G-связь, как аналогично М-11, на всей автомобильной дороге. На большинстве участков мы рассчитываем получить такой уровень связи уже в этом году на М-12", - сказал он.

Ранее в Минцфиры сообщали ТАСС, что участок трассы М-12, связавший Москву и Арзамас, по плану должен быть обеспечен связью до конца года.

В сентябре президент РФ Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса. В конце 2023 года планируется запустить движение до Казани. Трасса свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", ЦКАД).

В 2024 году автодорогу продлят до Екатеринбурга, а в 2025 году - до Тюмени. М-12 ("Восток") станет частью международного транспортного коридора "Россия", который является одним из главных проектов развития дорожной инфраструктуры от Санкт-Петербурга до Владивостока.