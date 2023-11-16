"Совкомфлот" может выплатить промежуточные дивиденды в 6,32 рубля на акцию

Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Совкомфлот" рекомендовал промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 6,32 рубля на акцию, говорится в сообщении компании на портале раскрытия корпоративной информации.

"Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года по обыкновенным акциям ПАО "Совкомфлот" в общей сумме 15 009 961 454,32 рубля, в том числе 10 959 359 305,19 рубля за счет чистой прибыли ПАО "Совкомфлот", полученной по результатам девяти месяцев 2023 года, и 4 050 602 149,13 рубля за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, учтенной на балансе ПАО "Совкомфлот" на 30 сентября 2023 года, что составляет 6,32 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.

Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, лидер в области морской транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживания морской добычи углеводородов. Специализируется на операциях в сложных климатических и ледовых условиях.

Основным акционером "Совкомфлота" является государство - 82,8% акций. Миноритарным акционерам принадлежит 15,6% акций, 1,6% - находятся на балансе дочерней организации.