Минцифры Дагестана предложит странам Прикаспия взаимно признать цифровые подписи

Руководитель министерства Юрий Гамзатов отметил необходимость ухода от бумажного документооборота к цифровому

МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство цифрового развития Республики Дагестан планирует в ходе "Каспийского цифрового форума" предложить взаимное признание квалифицированных электронных подписей со странами Прикаспийского региона и входящих в транспортный коридор "Север - Юг". Об этом ТАСС в кулуарах "Каспийского цифрового форума" сообщил руководитель министерства Юрий Гамзатов.

Он отметил, что российские и зарубежные компании пока не имеют взаимного признания квалифицированных электронных подписей, при этом необходимо уходить от бумажного документооборота именно к цифровому. "На форуме [мы] обсудим и предложим признавать квалифицированные электронные подписи между странами Прикаспийского региона и входящих в транспортный коридор "Север - Юг", - рассказал министр.

В страны Прикаспийского региона входят Россия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Иран.

Соглашение о международном транспортном коридоре "Север - Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном в Санкт-Петербурге 12 сентября 2000 года. К маю 2002 года оно было ратифицировано всеми участниками и вступило в силу. Позже к соглашению присоединились Белоруссия, Казахстан, Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Сирия, Болгария, Киргизия и Турция.

О форуме

Форум проводится при поддержке Минцифры России и правительства Дагестана. Информационным партнером форума выступает проект ТАСС "Это Кавказ".