Дума будет рекомендовать кабмину направить допдоходы на комфортную городскую среду

Также депутаты предложат кабмину проводить мониторинг состояния бюджетов субъектов РФ и при необходимости принимать дополнительные меры по их поддержке

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума будет рекомендовать правительству России в ходе исполнения бюджета в 2024 году рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований при поступлении дополнительных доходов на формирование комфортной городской среды, комплексное развитие сельских территорий и развитие некоторых образовательных организаций в странах СНГ, действующих на основе межправительственных соглашений. Такое предложение содержится в одобренном комитетом по бюджету и налогам проекте постановления Госдумы о принятии бюджета в третьем чтении.

Речь идет о таких образовательных организациях, как Белорусско-Российский университет, Российско-Армянский университет, Российско-Таджикский университет, Российско-Кыргызский славянский университет.

Правительству также будет рекомендовано в целях повышения эффективности бюджетных расходов принять меры по распределению зарезервированных бюджетных средств на федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом, модернизацию коммунальной инфраструктуры, субсидии льготным категориям граждан на покупку газоиспользующего оборудования и проведение работ в рамках социальной газификации, а также на развитие жилищной, энергетической и коммунальной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов Арктической зоны, в которых дислоцированы воинские формирования.

В рамках межбюджетных отношений правительству будет рекомендовано обеспечить "безусловное выполнение поручения президента" по оценке рисков увеличения расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в связи с повышением оплаты труда работников бюджетной сферы в условиях увеличения МРОТ, а также выделение дополнительных бюджетных средств субъектам РФ для компенсации удорожания строительных работ и материалов с целью завершения строительства запланированных капитальных объектов.

Также депутаты предложат кабмину проводить мониторинг состояния бюджетов субъектов РФ и при необходимости принимать дополнительные меры по их поддержке.

Кроме того, Дума намерена поручить комитету по бюджету и налогам и профильным комитетам совместно с правительством проработать вопросы сбалансированности региональных бюджетов с учетом окончания срока льготного погашения задолженности по бюджетным кредитам в 2024 году, в том числе по снижению долговой нагрузки бюджетов субъектов РФ. В соответствии с законом о парламентском контроле, кабмину рекомендуют обеспечить своевременное представление в Госдуму предложений по изменениям в госпрограммах, для предварительного обсуждения и проработки таких предложений.