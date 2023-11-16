16 ноября, 16:44

Словацкие перевозчики провели часовую блокаду КПП на границе с Украиной

Проезд транспорта через КПП был остановлен с 13:00 до 14:00 (15:00-16:00 мск)

БРАТИСЛАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Словацкие автоперевозчики провели часовую блокаду автомобильного КПП "Вышне-Немецке" на границе Словакии с Украиной. Она была организована в поддержку их польских коллег, требующих от Еврокомиссии отмены льгот для украинских автоперевозчиков. Об этом сообщило Словацкое радио.

Проезд автотранспорта через КПП был остановлен с 13:00 до 14:00 (15:00-16:00 мск).

Протест был организован Союзом автоперевозчиков Словакии. Акция, согласно его руководителям, носила символический характер. Ее проведение приветствовали организации автоперевозчиков Польши.

В последнее дни на словацкой странице границы с Украиной образовались многокилометровые очереди из грузовиков. Они возникли после начала протестов польских перевозчиков, заблокировавших пункты пропуска автотранспорта на границе Польши с Украиной. Из-за ограничения въезда грузового транспорта с территории Польши на Украину фуры направляются через территорию Словакии, проинформировала ранее словацкая полиция.

Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года. 

Теги:
УкраинаСловакияПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация