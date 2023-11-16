Словацкие перевозчики провели часовую блокаду КПП на границе с Украиной

Проезд транспорта через КПП был остановлен с 13:00 до 14:00 (15:00-16:00 мск)

БРАТИСЛАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Словацкие автоперевозчики провели часовую блокаду автомобильного КПП "Вышне-Немецке" на границе Словакии с Украиной. Она была организована в поддержку их польских коллег, требующих от Еврокомиссии отмены льгот для украинских автоперевозчиков. Об этом сообщило Словацкое радио.

Проезд автотранспорта через КПП был остановлен с 13:00 до 14:00 (15:00-16:00 мск).

Протест был организован Союзом автоперевозчиков Словакии. Акция, согласно его руководителям, носила символический характер. Ее проведение приветствовали организации автоперевозчиков Польши.

В последнее дни на словацкой странице границы с Украиной образовались многокилометровые очереди из грузовиков. Они возникли после начала протестов польских перевозчиков, заблокировавших пункты пропуска автотранспорта на границе Польши с Украиной. Из-за ограничения въезда грузового транспорта с территории Польши на Украину фуры направляются через территорию Словакии, проинформировала ранее словацкая полиция.

Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года.