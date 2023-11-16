16 ноября, 18:01

Фонд развития промышленности Чувашии в 2024 году докапитализируют на 542 млн рублей

Глава Минфина региона Михаил Ноздряков сообщил, что при необходимости и наличии обоснований возможно рассмотреть увеличение размера бюджетной господдержки промышленников

ЧЕБОКСАРЫ, 16 ноября. /ТАСС/. Средства на докапитализацию автономного учреждения "Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике" вырастут в 2024 году до 542 млн рублей, сообщил на публичных бюджетных слушаниях первый вице-премьер региона - глава Минфина Чувашии Михаил Ноздряков. В 2023 году на эти цели направили 100 млн рублей.

"У нас достаточно неплохо начал работать Фонд развития промышленности Чувашской Республики, в этом году ожидается выдача займов почти на 1,3 млрд рублей. Соответственно [в 2024 году] предложено его докапитализировать: за счет федерального бюджета - на 42 млн рублей, за счет бюджета республики - на 500 млн рублей для предоставления займов [на развитие] промышленности <…>, то есть на 542 млн рублей", - отметил Ноздряков.

По его словам, в 2023 году на докапитализацию фонда направлено 100 млн рублей. Министр подчеркнул, что в целом в республике для развития промышленности принят широкий комплекс мер поддержки, увеличиваются объемы финансирования. "Хочу <…> акцентировать внимание на достаточно существенном росте поддержки промышленности. В 2023 году мы [первоначально] предусмотрели 145 млн рублей, с учетом всех уточнений - 688 млн рублей. Сейчас на входе в 2024 год - уже 817 млн рублей", - пояснил Ноздряков.

Министр заверил, что при необходимости и наличии обоснований власти готовы рассмотреть увеличение размера бюджетной господдержки промышленников.

На публичных слушаниях по проекту республиканского бюджета Чувашии на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов министр подчеркнул, что поддержка промышленности является одним из приоритетных направлений бюджетной политики. 

Теги:
РоссияЧувашия
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