16 ноября, 17:26,
обновлено 16 ноября, 17:52

Автобусные перевозчики отменяют рейсы из Петербурга в Финляндию

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее заявил о закрытии четырех пограничных пунктов на границе с РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Компания Lux Express с 18 ноября отменяет все автобусные перевозки между Санкт-Петербургом и Хельсинки из-за закрытия пограничных пунктов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Евролайнс" (российское представительство Lux Express Group).

"17 ноября последние рейсы автобусов Lux Express на финском направлении будут с отправлением из Санкт-Петербурга в 15:00 и из Хельсинки в 14:00", - сообщили там. 

Купившим билеты на более поздние рейсы предлагается поменять их на другие направления Lux Express (например, на маршруты, связывающие Петербург с Таллином, Ригой) или получить компенсационный код на бесплатную поездку на автобусах компании.

Автобусный перевозчик Ecolines также объявил, что временно приостанавливает движение по маршрутам между Россией и Финляндией с 18 ноября. "В связи с решением властей Республики Финляндия о закрытии движения транспортных средств c 00:00 18 ноября через МАПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала Ecolines временно приостанавливает автобусное движение по маршрутам Санкт-Петербург - Хельсинки и Санкт-Петербург - Лаппеенранта - Иматра", - говорится в сообщении компании во "ВКонтакте".

Уточняется, что последний рейс из Петербурга в Хельсинки отправится 17 ноября в 14:00, а из Хельсинки в Петербург 17 ноября в 14:30. В этот день будут выполнены дополнительные рейсы Петербург - Хельсинки в 06:46 и 06:59, а также Хельсинки - Петербург в 15:25.

"Движение по маршрутам Санкт-Петербург - Хельсинки и Санкт-Петербург - Лаппеенранта - Иматра будет незамедлительно возобновлено при соответствующем решении властей Республики Финляндия", - добавили в пресс-службе.

О закрытии пунктов

Ранее на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Как пояснила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа (Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля в Карелии), решение действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника пограничной службы Маркку Хассинен отметил, что северные пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми.

В новость внесена правка (20:59 мск) - уточняется дата в первом абзаце, верно - 18 ноября. 

Теги:
Россия
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