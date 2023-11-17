Кадыров сообщил о планах выпуска в Чечне специальной автомобильной техники "УАЗ" и "ГАЗ"

Сборку машин планируют осуществлять на базе завода "Чеченавто"

ТАСС, 16 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах выпуска в республике автомобилей УАЗ и другой спецтехники в ближайшее время.

"В четверг вместе с дорогим братом, председателем правительства ЧР Муслимом Хучиевым проверил ход работ на автомобилестроительном заводе "Чеченавто", - написал он в своем Telegram-канале. - Это одна из крупнейших производственных площадок региона, на базе которой ведется сборка отечественных автомобилей LADA Granta, Vesta и Газелей NEXT. В ближайшее время планируется выпуск легендарных моделей УАЗ и другой специальной техники".

По словам Кадырова, в список модифицируемых машин входят УАЗ "Пикап", ГАЗ "Соболь" и ГАЗ 3308 "Садко". Впоследствии на них установят крупнокалиберное вооружение, средства связи и другое спецоборудование. Также будут предусмотрены автомобили для перевозки личного состава и мобильных групп.

Разработкой конструкторской документации занимается Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Сборка будет осуществляться на базе "Чеченавто".

"Такой подход не только упростит нам задачу по обеспечению чеченских подразделений современным военным автотранспортом, но и позволит организовать поставки на внешний рынок. Я поручил ответственным лицам увеличить темпы работ и в максимально сжатые сроки приступить к решению поставленных задач", - отметил Кадыров.