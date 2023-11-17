В Хабаровском крае турпоток за девять месяцев вдвое превысил показатели 2022 года

По прогнозу специалистов, количество поездок в регион в 2023 году превысит 1 млн

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Туристический поток в Хабаровском крае за девять месяцев в два раза превысил прошлогодние показатели. Об этом сообщила министр туризма региона Екатерина Пунтус в своем Telegram-канале.

"За девять месяцев 2023 года туристский поток края составил 993 тыс. человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - написала Пунтус со ссылкой на данные Росстата.

Она отметила, что такая тенденция сохранится и до конца года. По прогнозу специалистов, количество туристических поездок в край в этом году превысит 1 млн.

Пунтус сообщила также, что регион занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе по объему предоставленных платных услуг гостиниц - почти 2,6 млрд рублей.