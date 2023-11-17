17 ноября, 06:38,
обновлено 17 ноября, 07:10

В МЭР заявили, что дефицита мест в самолетах и поездах в РФ зимой не будет

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Замглавы ведомства Дмитрий Вахруков отметил, что страна полностью обеспечена провозными мощностями железной дороги и количеством кресел в плановом расписании, которые Минтранс выставляет для авиации

МУРМАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Россия полностью обеспечена провозными мощностями, дефицита мест в самолетах и поездах в зимний сезон не будет. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на Всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

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"Мы полностью обеспечены провозными мощностями железной дороги и количеством кресел в плановом расписании, которые сегодня Минтранс выставляет для авиации. И в этом смысле мы не видим больших рисков в том, что в зимний сезон у нас возникнут какие-то локальные дефициты с точки зрения перевозок", - сказал он.

Вахруков отметил, что спрос на внутренний туризм оказался выше ожиданий министерства. МЭР прогнозирует, что Москва, Санкт-Петербург, Северный Кавказ, регионы Сибири, Дальнего Востока, Мурманск дадут дополнительный прирост туристического потока, в том числе в предстоящий зимний сезон. 

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Россия
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