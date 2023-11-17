Чистая прибыль "Ренессанс страхования" по МСФО за девять месяцев достигла 9,6 млрд рублей

По данным компании, выплата дивидендов за третий квартал не планируется

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Ренессанс страхование" по итогам января - сентября 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 9,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

"ПАО "Группа Ренессанс Страхование", один из ведущих цифровых игроков на страховом рынке России, объявляет о рекордной в истории компании чистой прибыли в размере 9,6 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2023 года", - отмечается в сообщении.

По данным компании, выплата дивидендов за третий квартал не предусмотрена. Компания также установила новую планку по общей сумме брутто подписанных страховых премий, которая за девять месяцев 2023 года достигла 85,2 млрд рублей, увеличившись на 9,2% к аналогичному периоду прошлого года (за III квартал 2023 года рост составил 16,8% к аналогичному периоду 2022 года).

Также из сообщения следует, что бизнес компании по всему портфелю продуктов продолжает расти: за девять месяцев 2023 года суммарные премии увеличились на 9,2% в годовом выражении, до 85,2 млрд рублей, а премии по приоритетному продукту страхования жизни - накопительному страхованию жизни - в сегменте life возросли на 38,5%, до 19,8 млрд рублей. Премии от продуктов автострахования в сегменте non-life за девять месяцев 2023 года выросли на 16,5% в годовом выражении, до 27,6 млрд рублей.

При этом инвестиционный портфель на 30 сентября 2023 года превысил 178 млрд рублей, увеличившись с начала 2023 года на 30,2 млрд рублей. В составе портфеля на долю облигаций приходится 63%, акций - 6%, депозитов и денежных средств - 27%, прочее - 4%. Коэффициент достаточности капитала (solvency ratio) на 30 сентября 2023 года существенно превысил регуляторный уровень в 105%, достигнув 195%.

В группу входят компании "Ренессанс страхование", "Ренессанс жизнь" и УК "Спутник - управление капиталом". В октябре 2021 года группа провела публичное размещение акций на Московской бирже.