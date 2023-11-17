17 ноября, 07:15

IBM прекратит размещать рекламу в X из-за публикации на платформе пронацистского контента

В компании отметили, что в ней проводится "расследование этой совершенно неприемлемой ситуации"

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Американская технологическая компания IBM прекратит размещать рекламу на платформе X (ранее Twitter) на фоне сообщений о том, что ее публиковали в одном ряду с контентом пронацистского характера. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на попавшее в ее распоряжение заявление компании.

"IBM не терпит разжигания ненависти и дискриминации, и мы немедленно приостановили всю рекламу на платформе X, пока расследуем эту совершенно неприемлемую ситуацию", - говорится в документе. Издание со ссылкой на отчет некоммерческой организации (НКО) Media Matters for America уточняет, что реклама компании IBM размещалась в одном ряду с сообщениями пронацистского характера, в том числе поддерживающими национал-социалистические идеи и цитирующими Адольфа Гитлера.

"Лучше поздно, чем никогда. <...> Они [IBM] были крупными заказчиками [рекламы]. Они тратили [на нее] много денег и не только никогда не прекращали размещать ее, но даже никогда не заявляли, что их беспокоит политика [владельца соцсети Илона] Маска", - приводит The Washington Post слова президента НКО Анджело Карузоне. Платформа X не справляется с модерацией контента, размещаемого на ней, и не может оградить пользователей "от экстремизма, антисемитизма и идей превосходства белых", утверждал активист.

Как пишет The Washington Post, решение IBM об отказе от размещения рекламы стало "ударом по политике генерального директора X Линды Яккарино", которая якобы стремится "переманить обратно" рекламодателей, покинувших социальную сеть после ее покупки Маском. Газета поясняет, что ранее новый владелец компании ослабил ограничения, которые касались содержания сообщений, размещаемых в X. В частности, он сократил штат персонала, отвечавшего за модерацию контента, и расформировал команды, которые отслеживали появление "токсичной информации".

Издание отмечает, что на этой неделе группа из 164 еврейских лидеров обвинила Маска в "распространении антисемитизма" и призвала крупных рекламодателей "прекратить финансирование X за счет рекламных расходов", а Apple и Google - удалить платформу из своих магазинов приложений. 

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