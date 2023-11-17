Украинский политик заявил, что в Киеве воруют из бюджета в ожидании поражения

По словам Сергея Гайдая, руководство страны "гуляет свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупает иномарки, прозябает в киевских ресторанах, увеличивает содержание в госбюджете"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Украинские политики считают, что конфликт на Украине уже закончился, и активно разворовывают бюджет страны. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Гайдай в эфире YouTube-канала Politeka Online.

"Для них война закончилась. Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают иномарки, прозябают в киевских ресторанах, увеличивают содержание в госбюджете. Население страны сократилось в разы, а чиновников - нет, и зарплаты их увеличиваются", - сказал он.

Гайдай также отметил, что воровство из бюджета происходит на фоне сокращения поддержки со стороны Запада. "Они[западные страны] начинают перекрывать кислород", - добавил он.

9 ноября Верховная рада приняла государственный бюджет Украины на 2024 год. Как сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, половина расходов бюджета пойдет на военные нужды и безопасность. В соответствии с документом внешние заимствования Украины должны составить $41 млрд. Дефицит бюджета на 2024 год составляет $43,5 млрд.