17 ноября, 07:32
Военная операция на Украине

Украинский политик заявил, что в Киеве воруют из бюджета в ожидании поражения

Киев. Sergei Chuzavkov/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images
Киев
© Sergei Chuzavkov/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

По словам Сергея Гайдая, руководство страны "гуляет свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупает иномарки, прозябает в киевских ресторанах, увеличивает содержание в госбюджете"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Украинские политики считают, что конфликт на Украине уже закончился, и активно разворовывают бюджет страны. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Гайдай в эфире YouTube-канала Politeka Online.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Для них война закончилась. Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают иномарки, прозябают в киевских ресторанах, увеличивают содержание в госбюджете. Население страны сократилось в разы, а чиновников - нет, и зарплаты их увеличиваются", - сказал он.

Гайдай также отметил, что воровство из бюджета происходит на фоне сокращения поддержки со стороны Запада. "Они[западные страны] начинают перекрывать кислород", - добавил он.

9 ноября Верховная рада приняла государственный бюджет Украины на 2024 год. Как сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, половина расходов бюджета пойдет на военные нужды и безопасность. В соответствии с документом внешние заимствования Украины должны составить $41 млрд. Дефицит бюджета на 2024 год составляет $43,5 млрд.  

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация