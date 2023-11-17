В Госдуме приняли закон о бюджете ФОМС на 2024-2026 годы

В бюджете фонда также предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2024 год в размере 486,6 млрд рублей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о бюджете федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024-2026 годы.

Согласно документу, общий объем доходов бюджета фонда планируется на 2024 год в сумме 3,739 трлн рублей, на 2025 год - 3,932 трлн рублей, на 2026 год - 4,192 трлн рублей. "Основным источником доходов бюджета фонда являются страховые взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2024 году 85%, в 2025 году - 85,9%, в 2026 году - 86%. Размер страховых взносов на ОМС запланирован на 2024 год в сумме 3 189,6 млрд рублей, на 2025 год - 3 378,7 млрд рублей, на 2026 год - 3 607,0 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке.

В бюджете фонда предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2024 год в размере 486,6 млрд рублей, на 2025 год - 504,3 млрд рублей, на 2026 год - 526,2 млрд рублей.

Оценка расходов бюджета фонда произведена с учетом планируемых доходов на трехлетний период и прогнозируется на 2024 год в сумме 3,886 трлн рублей с приростом к предыдущему году на 666,5 млрд рублей или на 20,7%, на 2025 год - 3,966 трлн рублей (прирост 79,7 млрд рублей, 2,1%), на 2026 год - 4,21 трлн рублей (прирост 244,8 млрд рублей, 6,2%).

В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ на 2024 год в размере 3,12 трлн рублей, на 2025 год - 3,336 трлн рублей, на 2026 год - 3,559 трлн рублей. Планируемый размер субвенции обеспечивает подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС на 2024 год в размере 17 тыс. 932,5 рублей, на 2025 год - 19 тыс. 175,3 рублей, на 2026 год - 20 тыс. 456,9 руб., который предусмотрен в проекте программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, которая не включена в базовую программу ОМС, в бюджете фонда планируются целевые средства с учетом увеличения на темп роста заработной платы и индекс потребительских цен по прогнозу социально-экономического развития РФ от 8 сентября 2023 г. на 2024 год в сумме 131,3 млрд рублей, на 2025 год - 137,6 млрд рублей, на 2026 год - 144,0 млрд рублей.

В рамках демографической политики в 2024-2026 годах планируется предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета фонда бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни в 2024 году - 12,6 млрд рублей, в 2025 году - 12,4 млрд рублей, в 2026 году - 12,3 млрд рублей с учетом прогнозируемого уровня рождаемости.

Объем дефицита бюджета фонда на 2024 год составит 147,085 млрд рублей, на 2025 год - 33,838 млрд рублей, на 2026 год - 18,163 млрд рублей.