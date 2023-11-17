Чистая прибыль МКБ по МСФО за девять месяцев 2023 года составила 48,3 млрд рублей

Прибыль банка за третий квартал составила 17,9 млрд рублей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Московский кредитный банк (МКБ) за январь - сентябрь 2023 года получил 48,314 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Прибыль банка за третий квартал составила 17,9 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года кредитная организация не раскрывала. При этом за весь 2022 год банк получил чистую прибыль в объеме 7,476 млрд рублей.

Активы банка за девять месяцев выросли с 3,9 трлн рублей до почти 4,9 трлн рублей. Чистый процентный доход банка за девять месяцев составил 83,8 млрд рублей, а за третий квартал - 32,5 млрд рублей.

Операционные доходы банка за январь - сентябрь 2023 года равнялись 87,5 млрд рублей, а операционные расходы - 27,8 млрд рублей.

МКБ создан в 1992 году, является участником системы страхования вкладов. Занимает седьмое место по размеру активов среди российских кредитных организаций.