17 ноября, 08:50

Доля серого экспорта зерна с Украины превысила 20%

Фирмы-однодневки за девять месяцев 2023 года экспортировали зерно неизвестного происхождения на сумму около $3,7 млрд, сообщило Бюро экономической безопасности страны

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Фирмы-однодневки на Украине за девять месяцев 2023 года экспортировали зерно неизвестного происхождения на 134 млрд гривен (около $3,7 млрд), что составляет более 20% от общего количества зерна, продаваемого за рубеж. Об этом сообщается на сайте Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины.

"По результатам анализа экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией аналитики БЭБ обнаружили, что за девять месяцев рисковые предприятия экспортировали зерновые неизвестного происхождения на 133,9 млрд гривен, или более 20% от общего количества", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, аграрии продают зерно за наличные компаниям, которые оформлены на подставных лиц и не занимаются постоянной хозяйственной деятельностью. Эти компании не подают документы о происхождении зерна или обозначают в таможенных декларациях фиктивных производителей. После того как зерно покидает пределы Украины, его несколько раз перепродают, таким образом оно уже легально попадает к конечному покупателю. "В результате валютная выручка не возвращается на Украину, а бюджет не получает поступлений, поскольку компании-экспортеры являются фиктивными", - подчеркнули в БЭБ.

Отмечается, что "обычно конечным покупателем зерна является компания-нерезидент, которая передает средства за товар другому нерезиденту, связанному с украинским экспортером". Также существует схема, в которой валюта перечисляется на расчетные счета нерезидента, который затем закупает товар в третьей стране и импортирует на Украину, чтобы потом реализовать его за наличные.

В БЭБ указали, что в рамках борьбы с указанными схемами возбуждено 22 уголовных дела, обвинения предъявлены 12 должностным лицам рисковых предприятий-экспортеров, проведен 71 обыск, суды вынесли 8 обвинительных вердиктов.

Ведомство рекомендовало правительству принять следующие меры для исправления сложившейся ситуации: сократить предельные сроки расчетов (возврат выручки) до 60-90 дней, усовершенствовать порядок заполнения таможенных деклараций, дополнить перечень оснований отказа в таможенном оформлении зерновых сомнительного происхождения, расширить список товаров, к которым применяется режим экспортного обеспечения, создать открытые реестры сертификатов и экспортеров сельскохозяйственной продукции. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация