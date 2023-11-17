Доля серого экспорта зерна с Украины превысила 20%

Фирмы-однодневки за девять месяцев 2023 года экспортировали зерно неизвестного происхождения на сумму около $3,7 млрд, сообщило Бюро экономической безопасности страны

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Фирмы-однодневки на Украине за девять месяцев 2023 года экспортировали зерно неизвестного происхождения на 134 млрд гривен (около $3,7 млрд), что составляет более 20% от общего количества зерна, продаваемого за рубеж. Об этом сообщается на сайте Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины.

"По результатам анализа экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией аналитики БЭБ обнаружили, что за девять месяцев рисковые предприятия экспортировали зерновые неизвестного происхождения на 133,9 млрд гривен, или более 20% от общего количества", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, аграрии продают зерно за наличные компаниям, которые оформлены на подставных лиц и не занимаются постоянной хозяйственной деятельностью. Эти компании не подают документы о происхождении зерна или обозначают в таможенных декларациях фиктивных производителей. После того как зерно покидает пределы Украины, его несколько раз перепродают, таким образом оно уже легально попадает к конечному покупателю. "В результате валютная выручка не возвращается на Украину, а бюджет не получает поступлений, поскольку компании-экспортеры являются фиктивными", - подчеркнули в БЭБ.

Отмечается, что "обычно конечным покупателем зерна является компания-нерезидент, которая передает средства за товар другому нерезиденту, связанному с украинским экспортером". Также существует схема, в которой валюта перечисляется на расчетные счета нерезидента, который затем закупает товар в третьей стране и импортирует на Украину, чтобы потом реализовать его за наличные.

В БЭБ указали, что в рамках борьбы с указанными схемами возбуждено 22 уголовных дела, обвинения предъявлены 12 должностным лицам рисковых предприятий-экспортеров, проведен 71 обыск, суды вынесли 8 обвинительных вердиктов.

Ведомство рекомендовало правительству принять следующие меры для исправления сложившейся ситуации: сократить предельные сроки расчетов (возврат выручки) до 60-90 дней, усовершенствовать порядок заполнения таможенных деклараций, дополнить перечень оснований отказа в таможенном оформлении зерновых сомнительного происхождения, расширить список товаров, к которым применяется режим экспортного обеспечения, создать открытые реестры сертификатов и экспортеров сельскохозяйственной продукции.