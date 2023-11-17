Госдума обозначила направления для приоритетного финансирования при образовании допдоходов

Депутаты проголосовали за постановление о поддержки регионов в рамках межбюджетных отношений

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла постановление, в котором депутаты обозначили направления, которые должны быть профинансированы в 2024 году в приоритетном порядке в случае возникновения дополнительных доходов бюджета. За постановление проголосовали вместе с принятием в третьем чтении бюджета на 2024-2026 годы.

Как следует из текста постановления, речь идет о вопросах формирования комфортной городской среды, комплексного развития сельских территорий, а также развития образовательных организаций в странах СНГ.

Ключевой блок постановления касается поддержки регионов в рамках межбюджетных отношений: правительству, в частности, рекомендовано постоянно осуществлять мониторинг состояния бюджетов регионов и оказываемых мер поддержки. Кроме того, кабмину рекомендовано расширить основания для списания бюджетных кредитов регионов, увеличить долю нецелевых межбюджетных трансфертов для регионов, а также дополнительно профинансировать компенсацию регионам, достигшим уровня 0,90 показателя бюджетной обеспеченности (не за счет других регионов).

"Продолжится дополнительное финансирование наименее бюджетообеспеченных регионов - на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей ежегодно", - подчеркнул председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Профильному комитету Госдумы - по бюджету и налогам - поручено проработать вопросы снижения долговой нагрузки на региональные бюджеты с учетом окончания льготного погашения задолженности по бюджетным кредитам в 2024 году. В соответствии с законом о парламентском контроле, правительству рекомендуется обеспечить своевременное представление в Госдуму предложений по изменениям в госпрограммах - для предварительного обсуждения и проработки таких предложений.