В Херсонской области снизились цены на медикаменты

В августе было подписано соглашение о принятии мер по поддержанию минимальных розничных цен на 10 лекарственных препаратов

ГЕНИЧЕСК, 17 ноября. /ТАСС/. Цены на медикаменты в Херсонской области снизились благодаря подписанию в августе соглашения о принятии мер по поддержанию минимальных розничных цен на 10 лекарственных препаратов. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге региона.

"Соглашение подписано представителями семи сетевых аптечных организаций, на которые приходится 41 аптечный пункт. Данная работа позволила снизить цены", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что с 16 августа аптечные организации взяли на себя обязательство соблюдать предельно допустимые розничные цены, обеспечить постоянное наличие лекарственных препаратов в аптеках. По данным Росстата, по 9 позициям из 10 цены на медикаменты ниже, чем в Республике Крым.