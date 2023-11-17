Посол Израиля назвал неточными данные о блокировке счетов россиян в стране

Александр Бен Цви отметил, что израильские банки являются частными, поэтому определяют свою политику самостоятельно

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви назвал неточными данные о том, что крупные израильские банки начали блокировать счета россиян.

"Не думаю, что это точные данные, - сказал посол в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос о блокировке счетов россиян. - Надо уточнить, блокируются ли там в общем все счета".

По словам дипломата, израильские банки являются частными, поэтому определяют свою политику самостоятельно. "Мы как государство не очень можем на них повлиять. Можем повлиять через центральный банк, проверить, носит ли это дискриминационный характер", - отметил он.

Ранее издание РБК со ссылкой на основателя международной финансовой компании SmartGen Ltd Марка Ойгмана сообщило, что крупные израильские банки из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear начали сегрегировать счета с ценными бумагами, которые принадлежат российским гражданам или российским налоговым резидентам.