В Подмосковье реализуют более 40 проектов импортозамещения в машиностроении и металлургии

На предприятиях планируется создать около 3,9 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Свыше 47 млрд рублей инвестируют в реализацию импортозамещающих проектов машиностроения и металлургии в Московской области, всего в настоящее время в регионе реализуется более 40 таких проектов. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"На данный момент в Московской области на разных стадиях реализации находится 41 проект импортозамещения в сфере машиностроения и металлургии. Общий объем инвестиций оценивается в 47,1 млрд рублей. На предприятиях планируется создать около 3,9 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона рассказали, что, к примеру, компания "Тракс" на территории городского округа Мытищи реализует проект производства компрессоров для климатического оборудования, устанавливаемого в железнодорожные вагоны и городские автобусы. Инвестиции в проект составят более 1,2 млрд рублей. Также еще один проект импортозамещения реализует компания "Трейлер" в Ступинском округе. В рамках расширения производства прицепной техники инвестор локализует производство элементов подвески.