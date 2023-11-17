17 ноября, 13:14

RuStore адаптировали для незрячих пользователей

В приложении и в веб-версии люди с нарушениями зрения и моторных функций смогут использовать озвучивающие текст программы, уточнили в магазине приложений

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Магазин приложений для Android RuStore адаптировали для незрячих пользователей, а также для людей с нарушениями зрения и моторных функций. Об этом сообщила пресс-служба магазина приложений.

"Магазин приложений RuStore адаптирован для незрячих пользователей, а также для людей с нарушениями зрения и моторных функций. В приложении и в веб-версии все элементы обеспечивают корректную работу с инструментам для озвучивания", - рассказали в пресс-службе.

Здесь разъяснили, что для взаимодействия с устройствами незрячие пользователи используют скринридеры - программы, которые озвучивают текст на странице. Для их корректного функционирования разработчики RuStore адаптировали код, изменив разметку элементов, скорректировали пояснительный текст для них. "Благодаря этому незрячие пользователи смогут комфортно работать с RuStore через скринридер. Например, приложение для озвучки поможет скачать приложение и оплатить подписку", - сообщили в RuStore.

RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений. RuStore разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. RuStore был запустили в мае 2022 года. 

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Россия
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