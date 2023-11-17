17 ноября, 13:13
Санкции в отношении России

СМИ: 12-й пакет санкций ЕС затронет российские ювелирные изделия

Как сообщил портал EUObserver, в документе Евросоюз подробно описывается предлагаемый широкомасштабный запрет на российские алмазы

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Ювелирные изделия из бриллиантов и жемчуга затронет 12-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение проект 12-го пакета санкций.

Читайте также
Как ЕС вводил санкции против России в связи с Украиной

По его информации, в документе ЕС подробно описывается предлагаемый широкомасштабный запрет на российские алмазы. Евросоюз запретит "несортированные алмазы", а также большинство "непромышленных" и "синтетических" алмазов, пишет портал. В список также входят любые "ювелирные изделия", "изделия из натурального и культивированного жемчуга" и золотые и серебряные изделия с бриллиантами. Запрет распространится даже на "наручные, карманные и другие часы, включая секундомеры, украшенные бриллиантами", подчеркивает EUObserver.

Ранее ЕК предложила включить в очередной пакет антироссийских санкций запрет на алмазы из РФ с 1 января 2024 года. ЕС также добавит поэтапное введение запрета на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация