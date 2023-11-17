СМИ: 12-й пакет санкций ЕС затронет российские ювелирные изделия

Как сообщил портал EUObserver, в документе Евросоюз подробно описывается предлагаемый широкомасштабный запрет на российские алмазы

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Ювелирные изделия из бриллиантов и жемчуга затронет 12-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение проект 12-го пакета санкций.

По его информации, в документе ЕС подробно описывается предлагаемый широкомасштабный запрет на российские алмазы. Евросоюз запретит "несортированные алмазы", а также большинство "непромышленных" и "синтетических" алмазов, пишет портал. В список также входят любые "ювелирные изделия", "изделия из натурального и культивированного жемчуга" и золотые и серебряные изделия с бриллиантами. Запрет распространится даже на "наручные, карманные и другие часы, включая секундомеры, украшенные бриллиантами", подчеркивает EUObserver.

Ранее ЕК предложила включить в очередной пакет антироссийских санкций запрет на алмазы из РФ с 1 января 2024 года. ЕС также добавит поэтапное введение запрета на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах.