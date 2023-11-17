Никопольский завод ферросплавов на Украине приостановил производство продукции

Согласно пресс-релизу компании, одной из причин называются "возможные перебои с обеспечением энергоресурсами - электроэнергией и водой"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Крупнейшее на Украине и в странах СНГ предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца - Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) в Днепропетровской области - приостановило выпуск продукции. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, размещенном на ее сайте.

"Для сохранения печных агрегатов администрацией АО "НЗФ" принято решение о приостановке производства ферросплавной продукции", - говорится в сообщении. Одной из причин называются "возможные перебои с обеспечением энергоресурсами - электроэнергией и водой".

Отмечается, что на предприятии продолжат выполнять строительные и ремонтные работы по модернизации оборудования и коммуникаций. "После устранения угрозы обстрелов энергосистемы Украины АО "НЗФ" готово продолжить постоянную работу", - сообщает пресс-служба предприятия. На заводе заверили, что товарная продукция НЗФ есть на складах, "в случае необходимости украинские производители будут обеспечены ферросплавами".

На сайте предприятия указывается, что потребителями продукции являются около 30 стран Европы, Америки, Азии, Африки, Ближнего Востока. Контрольный пакет акций завода принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), находящемуся под арестом по нескольким коррупционным обвинениям.

В начале ноября руководство Запорожского завода ферросплавов также сообщило об остановке печных агрегатов вследствие отсутствия гарантированного электро- и водоснабжения.