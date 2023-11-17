17 ноября, 14:34

Исполнителя по соцзаказу можно будет найти с помощью ГИИС "Электронный бюджет"

Как отметили в Минфине, соцзаказ обеспечивает право выбора организации и равные условия как для госсектора, так и представителей бизнеса и НКО

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Система "Электронный бюджет" доработана в рамках поддержки применения социального заказа. Теперь с помощью новых сервисов можно найти исполнителей услуг по социальному сертификату и ознакомиться с реестром недобросовестных исполнителей. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"В ней [системе] появились новые сервисы, расширяющие возможности соцзаказа, в частности реестры исполнителей услуг по социальному сертификату и недобросовестных исполнителей услуг. Изменения позволят сделать удобнее использование социальных сертификатов. Социальный заказ позволяет получить качественную бюджетную услугу, самостоятельно выбрав ее исполнителя", - говорится в сообщении.

В перечень таких услуг входят, например, социальное обслуживание, санаторно-курортное лечение, туризм, спортивная подготовка, уточняется в сообщении. Соцзаказ обеспечивает право выбора организации и равные условия как для госсектора, так и представителей бизнеса и НКО, добавили в министерстве.

"Кроме того, провести конкурс по социальному заказу и выбрать исполнителя стало возможно на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Площадка содержит полную информацию о доступных мерах поддержки и позволяет провести весь цикл конкурсной процедуры в электронном виде - от подачи заявки до объявления итогов конкурса и распределения объемов услуг по победителям", - отмечается в сообщении.

Для подачи заявки на участие в таком конкурсе необходимо наличие аккредитации на портале, пояснили в Минфине. После регистрации на площадке участник попадает в реестр аккредитованных участников конкурса, который также содержится в системе "Электронный бюджет". 

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