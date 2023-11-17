Доходность пенсионных накоплений НПФ за девять месяцев 2023 года составила 10,9% годовых

В ЦБ отметили, что у всех негосударственных пенсионных фондов доходность оказалась положительной

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за девять месяцев 2023 года составила 8,1% (10,9% годовых). Об этом говорится в сообщении Центрального Банка России.

"Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за девять месяцев 2023 года составила 8,1% (10,9% годовых), пенсионных резервов - 7,5% (10,1% годовых)", - говорится в сообщении.

Также в ЦБ отметили, что у всех НПФ доходность оказалась положительной. При этом 19 из 27 фондов, которые работают в системе обязательного пенсионного страхования, и 19 из 35 фондов в сфере негосударственного пенсионного обеспечения получили доход выше инфляции.