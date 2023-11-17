17 ноября, 15:09
БРИКС

ВШЭ: антимонопольные ведомства БРИКС желают усиления совместного контроля за сделками

Центр БРИКС ВШЭ рассказал, что одним из шагов для более тесного взаимодействия может стать запуск "радара слияний", который позволит мониторить сделки во всех юрисдикциях организации

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Антимонопольные регуляторы БРИКС настроены на более тесное сотрудничество по вопросам контроля за слияниями и поглощениями, таковы данные опроса, представленного на Втором форуме антимонопольных ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Международный центр конкурентного права и политики БРИКС Высшей школы экономики (Центр БРИКС ВШЭ), являющийся организатором форума.

"Опрос был посвящен проблемам кооперации регуляторов по глобальным слияниям и поглощениям и возможностям для углубления сотрудничества в этой сфере. Результаты продемонстрировали, что существует запрос на более тесное взаимодействие при рассмотрении глобальных сделок экономической концентрации", - говорится в сообщении.

Исследование проводилось Центром БРИКС ВШЭ, результаты опроса будут обсуждаться с представителями антимонопольных ведомств и лягут в основу доклада Центра БРИКС по механизмам кооперации в сфере глобальных слияний и поглощений.

"Среди возможных шагов - разработка скоординированной системы контроля за сделками слияния и поглощения, запуск "радара слияний", который позволит мониторить сделки во всех юрисдикциях БРИКС и не позволит компаниям утаивать информацию от регуляторов, разработка и подписание нового договора о сотрудничестве между антимонопольными ведомствами, создание постоянного межведомственного офиса для координации работы по рассмотрению сделок", - сообщает Центр БРИКС.

Отмечается, что все перечисленные шаги к более тесному сотрудничеству уже получили поддержку со стороны антимонопольных ведомств БРИКС.

О форуме

Второй форум антимонопольных ведомств стран БРИКС проходит 16-17 ноября в Рио-де-Жанейро. Среди его участников в том числе представители регуляторов новых стран-членов БРИКС, которые присоединятся к организации в 2024 году, в частности, Египта, Аргентины и Ирана. Также в форуме участвуют антимонопольные юристы-практики и исследователи из стран БРИКС и Европы.

Темами форума стали вызовы и передовой опыт в области конкурентного права и политики в "цифре", а также конкуренция на продовольственных рынках. В рамках форума прошла рабочая группа БРИКС по исследованию проблем конкуренции на цифровых рынках.

Форум проводится Международным центром конкурентного права и политики БРИКС Высшей школы экономики совместно с научно-исследовательским центром "Фонд Жетулиу Варгаса" и бразильским антимонопольным ведомством CADE. 

Теги:
АргентинаБразилияИранЕгипетБРИКС
© Информационное агентство ТАСС
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