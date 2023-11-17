На Ставрополье в 2024 году на реализацию инвестпроектов направят 4,2 млрд рублей

По данным пресс-службы думы края, на реализацию государственной программы региона "Туристско-рекреационный комплекс" предлагается выделить свыше 809 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Более 4 млрд рублей будет направлено из бюджета Ставрополья на реализацию инвестиционных проектов в 2024 году, сообщается на сайте краевой думы.

"На реализацию государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" предлагается направить в 2024 году 4,9 млрд рублей. Из них на реализацию новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств в результате снижения объема погашения задолженности края перед РФ по бюджетным кредитам планируется направить 4,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на реализацию регионального проекта "Развитие инвестиционного потенциала Ставропольского края" в рамках государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" предложено заложить финансирование в размере 12,2 млн рублей.

По данным пресс-службы думы края, на реализацию государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" предлагается выделить более 809 млн рублей. Большая часть средств может быть будет направлена на развитие курортной инфраструктуры за счет средств курортного сбора - 602 млн рублей.