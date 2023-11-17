МЭР предложило сформировать единый рейтинг горнолыжных курортов России

Как отметил глава ведомства Максим Решетников, отрасли это необходимо

МУРМАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития предложило сформировать единый рейтинг российских горнолыжных курортов. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с представителями турбизнеса.

"В целом мы исходим из того, у нас тут есть альянс горнолыжных курортов, попросим сделать единый рейтинг горнолыжных курортов", - сказал он, добавив, что отрасли это необходимо.

Министр отметил, что часть курортов организована с государственным участием, многие регионы участвуют в таких проектах и "всем нужна единая метрика".

Ранее замглавы МЭР Дмитрий Вахруков сообщил, что в предстоящем зимнем сезоне прогнозируется 30 млн турпоездок по стране, что на 7% больше, чем годом ранее.